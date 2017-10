Liga 1 ofera momente UNICE! El este singurul jucator de la Sepsi care a cantat imnul Romaniei

Liga 1 ofera etapa de etapa scene incredibile.

Unul dintre aceste momente s-a petrecut inaintea partidei dintre Juventus Bucuresti si Sfantu Gheorghe, meci din cadrul etapei a 15-a. Inainte de startul meciului organizatorii au pus in difuzoare imnul national al Romaniei, asa cum fac de altfel la fiecare meci la care Juventus este gazda.

Singurul jucator de la Sepsi care a intonat imnul national a fost Sebastian Ghinga. Fundasul in varsta de 30 de ani a venit la inceputul acestui an la Sepsi si a marcat un singur gol pentru echipa nou promovata. Unicul gol reusit de Ghinga in tricoul lui Sepsi a fost chiar in meci tur cu Juventus, meci castigat de Sepsi, scor 2-1.

Sepsi este un club care provine dintr-o zona a Romaniei in care populatia este majoritar de origine maghiara.

sursa foto: captura Telekom