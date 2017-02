"Fotbalul nu e jucat de printi, ci de oameni carora le e foame!" Hagi, spectacol: "Batem Porto si Barcelona!"

Viitorul joaca in optimile UEFA Youth League cu FC Porto. Cine bate joaca cu Barcelona sau Borussia Dortmund in sferturi.

Hagi nu se mai teme de nimeni in Youth League, varianta Champions League pentru jucatori U19. Viitorul a dat peste Porto in optimi si o poate intalni pe Barca in faza urmatoare.

"De acum, orice se poate intampla. Avem o generatie foarte buna, jucatori care marcheaza 4 goluri pe meci."

"Porto? Nu am nicio problema. Ei sa se preocupe de noi, nu noi de ei. Avem incredere, curaj, forta, suntem puternici."

"E deschis oricarui rezultat. Asta e o generatie cu 10-12 jucatori foarte buni si cu siguranta veti vedea 4-5 jucatori la nationala mare in viitor."

Meciul cu Porto se joaca intr-o singura mansa, in Portugalia. Daca se califica in sferturi, Viitorul va juca si urmatoarea partida tot in deplasare.

"Nu e nicio problema ca jucam in deplasare. Ii batem si la ei, nu e nicio problema. Batem si Barcelona, sa nu va mirati."



"Noi trebuie sa ne impunem jocul nostru. Copiii sunt foarte buni si inca n-au spus totul. Au marja de progres. Aceasta victorie le-a adus o incredere enorma."

"Fotbalul e jucat de oameni cu foame!"

Hagi a legat "problema" deplasarilor lungi cu intrebarile jurnalistilor legate de terenurile grele din Liga I si le-a transmis jucatorilor ca trebuie sa se adapteze in orice conditii.

"Vorbiti cu un om care a jucat si pe zapada, si pe terenuri inghetate, si pe ger, in toate conditiile. Am mers cu autocarul pana in Italia de o gramada de ori. Trebuie sa faci fata, sa te adaptezi."

"Fotbalul nu e jucat de printi, ci de oameni carora le e foame si care au dorinta de a reusi."