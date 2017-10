Fotbalistul roman care joaca cu proteza de plastic! Povestea INCREDIBILA! A fost lovit de TIR pe strada

Un jucator de la Petrolul dovedeste ca nimic nu e imposibil!

Cosmin Lambru a jucat 9 minute in infrangerea Petrolului cu Mioveni la penalty-uri. Jucatorul a intrat pe teren cu proteza de plastic in locul mainii stangi, pe care era s-o piarda in urma unui accident.

El mergea pe strada impreuna cu prietenii sai, cand a fost lovit de un TIR! Cosmin a ajuns sub camiion, dar a reusit sa se salveze miraculos. Cu toate astea, bratul stang a suferit leziuni grave, iar medicii au fost nevoiti sa taie o bucata din el.

"Am simtit durere uriasa, dar eram constient. Cei cu care eram m-au ajutat si m-au dus la spital", povestea el intr-un interviu.

Medicii i-au spus ca daca ajungea mai tarziu la spital erauu nevoiti sa ii amputeze tot bratul! Insa operatia i-a salvat o mare parte din brat, iar acum joaca fotbal la nivel inalt.

La 18 ani, Lambru si-a facut debutul la profesionisti. Face fotbal de la 4 ani!

”Acel cumplit accident care putea sa-mi distruga definitiv visul de a ajunge, odata, un fotbalist cel putin respectat. Eram cu prietenii mei de la Pleasa pe strada, ne intorceam spre casa, cand un TIR a derapat si s-a indreptat spre mine.

Am apucat, din reflex, sa ma bag sub o conducta, dar am pus mana pe un gard, ca sa ma sprijin. TIR-ul mi-a strivit-o acolo! Nu uit nici macar un moment din acel accident! Am simtit o durere infioratoare, dar am ramas constient. Am fost scos de acolo si dus la spital.

Puteam pierde tot bratul stang, intarziindu-se operatia. Din fericire, am avut noroc de o doamna chirurg, dr. Otilia Racasan, care pot spune ca a facut o minune. Eu si familia mea ii ramanem datori toata viata! Mi-am pierdut atunci doar mana, de la incheietura”, povesteste Cosmin.

Clipe de cosmar pentru Cosmin dupa accident.

"Am stat o luna si jumatate internat. Eram intins pe un pat de spital, numai pe spate, cu bratul introdus in abdomen, pentru a se regenera tesutul. Nu aveam voie sa ma misc deloc. De cate ori ma uit la cicatrice imi amintesc de acele clipe.

Insa, chiar si asa, copil fiind, mi-am spus ca visul meu de a juca fotbal nu urma a se termina asa. Sufeream acolo, in spital, nu aveam voie sa ma intorc de pe o parte pe alta, dormeam doar pe spate. A fost foarte greu, dar a trecut. A venit recuperarea si, incet-incet, mi-am revenit si am reinnodat firul care se rupsese intr-un moment din care pot spune acum ca am scapat totusi destul de bine” – Cosmin Lambru, pentru gazetaph.ro.

Si-a luat proteza de la un fost pilot din Formula 1.

”La inceput, am gasit o proteza la Targu Mures. Totusi, nu era cea mai buna solutie. Se deprecia destul de repede. Peste cativa ani, am aflat de fundatia fostului pilot italian de Formula 1, Alex Zanardi. Ramas intr-un scaun rulant dupa un accident de pe pista, si-a folosit, ulterior, banii castigati la curse pentru a-i ajuta pe sportivii care au probleme. Am plecat in Italia si am cumparat proteza, pe care o am si acum. A costat mult, dar este foarte-foarte buna, estetica, abia daca se observa diferenta. De altfel, am auzit ca sunt destui cei care m-au vazut pe teren si nu stiau de accident si de proteza”.

Cosmin spune ca nu ii este teama de o eventuala accidentare.



”Cand m-am intors la fotbal, am inceput sa invat lucruri noi. si mai ales cum sa cad, sprijinindu-ma doar pe un brat. Nu a fost deloc usor, dar nu m-am plans si nici nu o s-o fac vreodata. Nu sunt menajat de nimeni si nici nu as vrea sa fiu. Drept dovada ca am suferit diverse accidentari pe teren, si nu chiar putine. Dar sunt puternic si trec repede peste ele. Nu am niciun pic de teama sa pun piciorul la minge, sa fiu atacat mai tare. Asa e fotbalul, numai pentru cei puternici. Doar asa reusesti, indiferent cum ai fi. ii sfatuiesc, daca mi se permite, pe toti sa se lupte continuu. Viata inseamna o lupta care nu se termina niciodata!” – Cosmin Lambru

La juniori, Lambru a marcat 70 de goluri pe sezon, chiar si 12 intr-o partida cu Paulesti.

"Fara doar si poate, de la varsta de 4 ani si pana acum, dar cu siguranta si pe mai departe, familia mea m-a sprijinit enorm. Am o familie minunata, careia nu pot sa-i multumesc indeajuns. ii dedic, de altfel, toate reusitele mele. O mica multumire pentru eforturile uriase facute de ei pentru mine. Sper sa le aduc numai bucurii pe viitor", a mai spus el.

Povestea lui Cosmin a ajuns in presa internationala, pe Sport.es sau The Sun dupa debutul din Cupa Romaniei.