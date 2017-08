Fara Budescu la Lisabona?! Dica dezvaluire care este starea omului cheie al stelistilor. Ce i-au transmis medicii

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Accidentat in meciul tur cu Viktoria Plzen, in care a si marcat un gol de senzatie din lovitura libera, Constantin Budescu ramane incert si pentru meciul tur cu Sporting Lisabona, din Play Off-ul UEFA Champions League.

La doua saptamani de la accidentare, Nicolae Dica dezvaluie care este starea mijlocasului. Antrenorul spune ca acesta se simte mai bine si e in refacere. Totusi, la o accidentare precum cea capatata de el, se sta in jur de o luna.

"Starea lui Budescu este ok in acest moment. Eu sper sa-l avem la meciul tur cu Sporting, dar va fi foarte greu, pentru ca la o accidentare cum are el se sta cam o luna. Dar preparatorii si medicii fac tot posibilul", a spus Nicolae Dica.