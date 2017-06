EXCLUSIV | Sumudica transfera de la Steaua! Rivalul ros-albastrilor isi cheama FAVORITUL la Kayseri

Ofertat din zona Golfului alaturi de conationalul William De Amorim, Rick Boldrin e dorit si de Sumudica la Kayseri.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Brazilienii Rick Boldrin si William De Amorim, transferati de Steaua in urma cu un an de la Astra, sunt doriti in zona Golfului Persic. Pentru moment, spun sursele www.sport.ro, totul este la stagiu de discutie, Becali neoferind inca un raspuns concret.

Pe langa seici, si Marius Sumudica il vrea pe Fernando Boldrin. Proaspat numit la Kayserispor, locul 15 in ultimul sezon al campionatului turc, Sumudica le-a transmis sefilor mai multe nume. Printre fotbalistii doriti de el este si Boldrin, unul dintre favoritii sai din perioada Astra, jucator pe care el l-a adus in Romania, la Concordia Chiajna.

Becali si-ar dori sa incaseze in schimbul lui Boldrin macar un milion de euro. In acest moment, oferta din Golf este in jurul a 700 de mii euro.