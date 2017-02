EXCLUSIV! Oferte pe banda pentru Ivan! Ce club important ofera 3 milioane pentru atacantul Craiovei

Andrei Ivan a ratat vineri un transfer important.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Dupa ce a ratat mutarea la Brugges, Andrei Ivan a ratat si transferul in Rusia, la Lokomotiv Moscova, locul 10 in acest moment. Rusii au oferit 3 milioane de euro, insa oltenii au intarziat raspunsul, iar perioada de transferuri a trecut. Ivan va fi monitorizat pana in vara de scouterii lui Lokomotiv, inclusiv in etapa urmatoare cu Dinamo.

Andrei Ivan a mai avut o oferta de 3 milioane de euro de la Brugges, insa oltenii cer peste 4 milioane de euro pentru atacantul in varsta de 20 de ani.



In acest sezon, Ivan a jucat 25 de meciuri, a marcat 7 goluri si a dat 4 pase decisive pentru CSU Craiova.

1,5 milioane de euro e cota lui Ivan pe transfermarkt.de.