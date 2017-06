EXCLUSIV | Dinamo aduce astazi inca un fundas central, maine vine si un mijlocas. Mutu confirma si discutiile cu Juventus

Adrian Mutu, managerul lui Dinamo, a confirmat la Sport.ro sosirea lui Salomao, dar a anuntat si alte mutari. Mutu spune ca dinamovistii asteapta astazi si un fundas central, iar maine ar putea sosi un mijlocas. Oficialul echipei alb-rosii a declarat ca se discuta si cu Juventus, pentru Francesco Margiotta.

Mutu a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro. Acesta a declarat ca Dinamo are sanse sa aduca astazi un fundas central, impresarii acestuia fiind deja la Bucuresti. SI un mijlocas este asteptat in cursul zilei de maine.

"Am declarat ca ne luptam pentru titlu, nu ne ascundem. vom aborda preliminariile cu lotul asta, iar dupa vor mai veni jucatori. Si astazi sper sa inchidem inca un fundas central, deja suntem in negocieri cu impresarii care sunt deja la Bucuresti. Maine sper sa inchid problema si cu mijlocasul, iar saptamana viitoare sper sa inchid si cu celalalt mijlocas ofensiv. Aveam mai multi jucatori cu care discutam, dar nu am invididualizat. obiectivul nostru, jucatorul pe care-l dorim. In momentul asta lucrurile sunt mai clare. Daca vor veni oferte importante pentru jucatorii nostri, cu siguranta vom sta la masa si vom negocia. Asta este viata unui club. Daca vom vinde, cu siguranta vom aduce unul la fel de bun sau mai bun in loc", a spus Mutu.

Adrian Mutu a declarat ca Diogo Salomao a ajuns la vizita medicala, in timp ce discutiile cu Juventus, pentru Francesco Margiotta, sunt active.

"Va spun intr-o jumatate de ora cand iese de la vizita medicala.. Nu vrem sa anuntam oficial pentru ca nu asa se fac lucrurile. Prima data face vizita medicala, contractual ne-am inteles. In momentul acesta efectuaza vizita medicala.



Suntem in negocieri cu Francesco Margiotta, e adevarat. E un jucator foarte interesant. Din pacate, si el a avut o accidentare in ianuarie, altfel nu stiu daca Juventus statea de vorba cu noi. Jucase pana la momentul respectiv vreo 15 meciuri, avea 8 goluri, 5 assist-uri. Era, intr-adevar, la Laussane, in Elvetia. Suntem in negocieri, avem o relatie foarte buna cu Juventus si vrem sa intarim aceasta relatie. Cine stie, pe viitor, poate o sa le dam si noi un jucator important. Il stiam de mai mult timp, acum stam, ne gandim si o sa luam o decizie. Jucatorul vine dupa o accidentare. Vom vedea in ce situatie se afla baiatul. Voi discuta, cand ajung in cantonament, si cu Cosmin, sa vedem ce zice si el. Vom lua o decizie", a mai spus Mutu.