Dupa 5 ani. Dinamo revine in cupele europene, dar anunta: "Nu ne multumim cu Europa League". Care a fost ultimul meci jucat

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV

Dinamo a castigat cu 2-0 meciul cu Pandurii, disputat la Severin, si si-a asigurat prezenta in Play Off-ul Ligii I, acolo unde se va putea lupta pentru podiumul ori chiar titlul Ligii I.

In urma calificarii in Play Off, Dinamo si-a asigurat si participarea in sezonul viitor al cupelor europene, premiera pentru clubul alb-rosu in ultimii 5 ani.

Dinamo va putea participa in cupele europene dat fiind ca a iesit din insolventa.

"Nu ne mai multumim cu Europa League"

Calificat in Play Off, dinamovistii au ambitii mari. Acestia vor sa se bata la titlul Ligii I si spun ca vor participarea in Liga Campionilor.

"Ma bucur pentru aceasta victorie. Colegii mei au fost exemplari si suntem bucurosi ca am intrat in Play Off. Stiam ca va fi o presiune foarte mare asupra acestui meci, pentru ca era totul sau nimic.

Daca ne-am indeplinit acest obiectiv, trebuie sa speram la mai mult. Trebuie sa luam fiecare meci in parte si sa incercam sa castigam totul pana la final. Nu ne mai multumim acum cu Europa League, vrem sa jucam in Champions League", a spus Sergiu Hanca.

Ultimul sezon in care Dinamo a participat in cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "cainii" au jucat doar in Play Off-ul UEFA Europa League, fiind eliminati de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

Ultimele participari ale lui Dinamo in cupele europene

Europa League

Liga Campionilor