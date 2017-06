Dinamo a rezolvat transferul lui Bokila! "Am mai facut alte 4 oferte, asteptam raspunsuri"

Contra a vorbit despre transferurile lui Dinamo.

Cosmin Contra a confirmat transferul lui Bokila. Acesta a spus ca atacantul a batut palma cu Dinamo, urmand ca saptamana viitoare sa se semneze actele si sa se oficializeze transferul.

Bokila a mai jucat in Romania la Petrolul Ploiesti, in sezonul 2012 - 2013, marcand 22 de goluri in 37 de meciuri.

Antrenorul lui Dinamo a anuntat ca a mai facut 3-4 oferte pentru jucatori, insa nu a primit deocamdata un raspuns clar. "Daca le vom realiza vom fi mai puternici decat anul trecut, poate ne batem si la titlu", a spus Contra la Digi.

Acesta a confirmat ca sansele ca Dielna sa fie si anul viitor la Dinamo sunt foarte mici, acesta avand pretentii financiare foarte mari pentru a continua in Liga I.