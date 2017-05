Dezvaluire incendiara: "Cei de la LPF au vrut sa schimbe vineri regulamentul!" Veste uriasa pentru Steaua

LPF a negat orice ambiguitate din regulament, insa oamenii lui Gino au incercat sa-l modifice cu o zi inainte de final!

Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, spune ca oamenii de la LPF au mers vineri la FRF sa incerce sa schimbe paragraful care ii da sperante Stelei ca poate castiga titlul de campioana la TAS.

"Oameni de la Liga au venit vineri la FRF sa se intereseze despre schimbarea regulamentului. Dar de ce si-au dat seama abia acum de asta? LPF a facut acest regulament. Era atat de greu sa scrie acolo ca in caz de egalitate se iau in considerare meciurile directe din play-off? Cineva de la LPF a incercat sa schimbe regulamentul pentru a fi clar.

Din punctul meu de vedere, e de neinteles regulamentul. Eu nu stiu ce-si doresc cei de la LPF. Nu inteleg din regulament daca se refereau la meciurile din play-off sau la cele din intreg campionatul. Daca e sa ma intrebi pe mine, eu as face un meci de baraj intre Viitorul si Steaua. La egalitate de puncte as renunta la toate criteriile si as face un meci de baraj.

Sigur, te poti intreba ce s-ar intampla daca vor fi 3 echipe care se lupta pentru titlu", a declarat Andrei Vochin la Dolce.

LPF spune ca intr-un sezon sunt doua campionate diferite, iar la final, in lupta pentru titlu dintre doua combatate aflate la egalitate de puncte, conteaza doar meciurile directe din play-off, acolo unde Viitorul este avantajata fata de Steaua;

Steaua anunta ca va merge la TAS pentru ca ei considera ca e un singur campionat si ca trebuie sa conteze toate cele patru meciuri directe, din sezonul regulat + play-off, citand art. 29 din ROAF, cel care nu specifica nimic despre sistemul playoff/playout ci doar mentioneaza cuvantul "campionat".