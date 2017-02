"Cum vi se pare Ordonanta de gratiere data de PSD?" Sumudica a comentat situatia in stilul propriu :) Ce a zis

Sumudica a vorbit despre evenimentele politice, trimitand iar o ironie catre Comisia de Disciplina, in fata careia s-a trezit de mai multe ori in ultima perioada, incepand de la suspendarea pentru pariuri si pana la "autodenuntul" facut de conducerea Astrei.

Sumudica a vorbit despre relatia cu conducerea Astrei: "Nu am ce relatie sa mai am cu cei de la echipa atata timp cat se poarta asa, nu am nevoie de banii aia ca deocamdata am o relatie materiala buna", a spus Sumudica despre situatia de la Astra, acolo unde a fost reclamat de conducere la Comisia de Disciplina, iar el la randul sau i-a reclamat pentru neplata salariului.

Acesta i-a urat succes lui Rotariu, care s-a transferat in Belgia, la Brugges: "Ii doresc succes lui Rotariu, Dinamo trebuie sa aduca ceva in loc ca e nasol, i-au plecat doi jucatori foarte importanti.", a spus antrenorul campioanei.

Intrebat ce parere are despre evenimentele politice din ultima zi, Sumudica a spus: "Nu vreau sa vorbesc despre ce se intampla in strada ca poate ma cheama pe la comisie si nu vreau sa ajung iar acolo".