Anunt oficial al MApN dupa raportul cerut de Ministru! Ce mesaj ii transmite lui Talpan

Talpan nu a fost mandatat sa exprime pozitii oficiale ale CSA, iar activitatea lui nu a fost obstructionata, explica MApN intr-un comunicat.

Corpul de Control si Inspectie al MApN a finalizat verificarile dispuse de ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, cu privire la modul in care a fost gestionata situatia generata de revenirea in patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) a marcii Steaua Bucuresti. Raportul nu a identificat situatii de obstructionare a activitatii juristului CSA, Florin Talpan, in indeplinirea atributiilor de serviciu, asa cum s-a plns el.

"S-a constatat ca, atat in demersurile de ordin juridic intreprinse pna la acest moment in vederea valorificarii marcii, cat si cu privire la pasii de urmat in viitoarele termene ale proceselor in care este parte, clubul a beneficiat si beneficiaza de consilierea de specialitate a Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistenta juridica, nefiind identificate situatii de obstructionare a activitatii juristului CSA in indeplinirea atributiilor de serviciu, privind activitatea de reprezentare procesuala. In ceea ce priveste declaratiile in mass media ale consilierului juridic al clubului, locotenent-colonel Florin-Costel Talpan, raportul retine faptul ca acesta nu a fost mandatat sa exprime pozitiile oficiale ale CSA Steaua sau MApN", se arata in comunicatul MApN, care prezinta concluziile raportului.

Astfel, ministrul Apararii Nationale, Gabrie Les, cere reorganizarea structurii de informare si relatii publice a CSA Steaua, pentru o mai buna comunicare: "Ministrul apararii nationale a dispus conducerii CSA Steaua Bucuresti masuri urgente de reorganizare a activitatii structurii de informare si relatii publice a CSA, in vederea asigurarii unui proces de comunicare coerenta, unitara si eficienta pentru toate domeniile de activitate ale clubului. In acest sens, clubul va completa, in perioada urmatoare, prin concurs, schema de personal a structurii de comunicare si va desemna un purtator de cuvant care sa asigure, intr-un mod unitar si coordonat, relatia cu reprezentantii mass-media. Printre propunerile inaintate conducerii MApN, cu privire la problematica verificarilor, sunt incluse adoptarea unor masuri ferme in vederea asigurarii unui climat optim de organizare si desfasurare a activitatilor in cadrul clubului si o evaluare periodica a stadiului de indeplinire a masurilor intre."

In rest, Corpul de Control al ministrului a ajuns la concluzia ca toate demersurile de valorificare a marcii si de recuperare a prejudiciului au fost in concordanta cu obligatiile legale, iar decizia CSA Steaua de a infiinta o echipa de fotbal a fost de asemenea legala si justificata.

"Referitor la masurile administrative subsumate obligatiei de punere in aplicare a Deciziei civile nr. 3425, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corpul de control a constatat faptul ca la nivelul CSA Steaua Bucuresti masurile luate (att cele referitoare la recuperarea prejudiciului, ct si cele privind valorificarea marcii) au fost in concordanta cu obligatiile legale ce revin oricarui administrator de bunuri publice patrimoniale. In privinta valorificarii marcii revenite in patrimoniul clubului prin stabilirea, negocierea si incasarea unor taxe de licenta, Corpul de Control a retinut motivarea obiectiva a conducerii CSA, conform careia timpul necesar desfasurarii procedurilor de implementare a acestei solutii ar fi putut excede intervalul de cinci ani de protectie a marcii permis de lege. Ca atare, in vederea pastrarii marcii <Steaua Bucuresti> in patrimoniul CSA, a fost retinuta ca legala si obiectiv justificata solutia alternativa de valorificare a acesteia prin inscrierea unei echipe de fotbal in liga a IV-a, care sa promoveze, prin merit sportiv, in ligile superioare, astfel inct promovarea in Liga I sa coincida cu finalizarea lucrarilor de modernizare a stadionului Ghencea", se mai arata in raport.

In urma cu o luna, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, l-a acuzat pe comandantul interimar al CSA Steaua, Cristian Petrea, de neindeplinirea atributiilor de serviciu, de actiune contrar intereselor statului romn si ale Armatei Romne si de savrsirea infractiunii de abuz in serviciu, pentru ca se opune punerii in aplicare a deciziei Curtii de Apel in litigiul cu FC Steaua, prin refuzul de a semna notificarile catre FRF, LPF si ONRC.

La 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).

CSA Steaua a depus si o cerere de chemare in instanta a clubului detinut de Gigi Becali, prin care solicita recuperarea prejudiciului de 36,8 milioane de euro din folosirea marcii in perioada 2004-2014.

La 12 decembrie, CSA Steaua anunta infiintarea unei echipe de fotbal la nivel de seniori si inscrierea acesteia in liga a IV-a, incepnd cu sezonul competitional 2017-2018.

News.ro