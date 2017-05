CFR amana vacanta: "O sa joace toti!" Ce spune Muresan dupa ce Becali i-a facut echipa lui Miriuta. Surpriza URIASA: la ce hotel vor sta jucatorii CFR-ului

CFR Cluj va folosi cea mai buna echipa in meciul cu Viitorul, de sambata!

Presedintele lui CFR, Iuliu Muresan, spune ca n-are nicio favorita in lupta pentru titlu si explica de ce fotbalistii recomandati de Gigi Becali pentru primul 11 vor juca din primul minut la Constanta.

"Jucatorii pe care-i avem acum in lot nu sunt obisnuiti sa joace sub presiune. Avem echipa cam de locurile 3-4. Viitorul s-a obisnuit cu presiunea, e o echipa buna, redutabila. Eu sper sa ne impunem, sa facem punct sau puncte. N-ar fi o minunte sa ia titlul, au ajuns meritat pe locul 1. Depinde doar de ei, au rezultatul la mana lor. Cazul Craiovei nu mi se pare de excludere, lucruri de genul asta se fac in fotbal. Toata lumea face asa ceva. Daca un jucator apartine unui club, nu e nimic scandalos, dubios, poate sa joace oricand. Noi tratam serios meciul cu Viitorul. Nu ascultam de altii de la alte echipe. Multumim pentru sfaturi, dar nu le urmam.

Gigi se pricepe la fotbal, a enumerat jucatori buni, in mod normal sunt titulari la noi. Nu vad de ce nu ar juca, dar nu pentru ca a zis Gigi Becali. Nu ne intereseaza cine ia titlul. Toate cele 3 echipe au sanse, cele mai mari sunt la Viitorul, numai ca joaca impotriva noastra si n-o sa le fie usor", a spus Muresan la Sport.ro.

"Nu stiu la ce hotel stam pentru meciul cu Viitorul, dar chiar daca ar fi al lui Hagi n-ar fi nicio problema, n-are nicio legatura cu meciul!", a comentat Muresan informatia ca delegatia CFR-ului va fi cazata la IAKI din Mamaia, hotel aflat in proprietatea lui Gica Hagi.