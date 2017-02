Becali revine in politica: "Lucrez la un nou partid!" Planul patronului Stelei

Gigi Becali a jurat ca nu va mai activa in politica dupa ce a facut inchisoare, dar evenimentele din ultima perioada l-au facut sa se razgandeasca.

Patronul Stelei a anuntat ca a luat deja legatura cu mai multi oameni alaturi de care va infiinta un nou partid. Becali a candidat la presedentie in trecut si a fost europarlamentar.

"Nu stiu cum se va numi noul partid. O vor face oamenii care vor fi in conducere. Deja lucrez pentru a face un nou partid. Eu doar il finantez.

Nu mai vreau oamenii lui Dragnea in Parlamentul Romaniei. Vor fi numai oameni cu studii superioare, academicieni, profesori universitari. Gata, m-am saturat de felul in care e condusa aceasta tara. Am luat deja legatura cu mai multi oameni. Ne vom intalni 30-40 de persoane intr-o sedinta.

Va fi si o fundatie cu acelasi nume, prin care se va finanta partidul. Vreau sa fie o <<bomba>>, sa vada lumea ca se poate si altfel", a explicat Becali, potrivit Gazetei Sporturilor.