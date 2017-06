Becali i-a facut echipa lui Dica pe hartie, cu doi jucatori care NU sunt inca ai Stelei. Cum isi doreste patronul sa arate Steaua in preliminariile UCL

Becali a batut palma cu turcii de la Kayserispor pentru cedarea brazilianului Boldrin. Acesta vrea acum sa ii aduca un inlocuitor fostului campion al Romaniei si asteapta un raspuns de la Hagi, in privinta lui Nedelcu, dar si de la portughezul Teixeira.

Becali se alege cu o suma in jurul a 1.2 milioane de euro in schimbul cedarii lui Boldrin. In locul brazilianului, acesta este aproape sigur ca il va aduce pe Nedelcu. Totusi, Hagi nu i-a dat inca un raspuns! In aceeasi situatie este si mutarea lui Teixeira, portughezul lasand in urma termenul limita propus initial: duminica, 18 iunie.

Chiar daca cele doua mutari nu sunt inca facute, Becali pare destul de increzator. Acesta i-a si facut echipa lui Dica pentru sezonul viitor. Intr-o interventie telefonica la Digisport, acesta a spus cum va arata Steaua.

Echipa anuntata de Becali: Nita - Ov. Popescu, Larie, Balasa, Morais - Pintilii, Nedelcu - Teixeira, Budescu, Tanase - Alibec