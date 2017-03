Anunt de ULTIMA ORA! Ce se intampla cu coeficientul Stelei pentru Europa dupa redenumirea in FCSB

Gigi Becali schimba de maine oficial denumirea Stelei in FCSB!

Societatea comerciala isi va schimba numele, anunta Becali, pentru a evita orice probleme:

Finantatorul Stelei a declarat la Sport.ro in aceasta dimineata ca aceasta este ultima zi in care "Steaua" ramane cu acest nume:

"Asa e, de maine se va numi FCSB societatea. Steaua este tot Steaua, oricum, toata lumea ii va spune asa. Care e problema? Eu va spun inca ceva. In maximum un an, se va reveni, va promit. Am schimbat ca sa nu mai avem discutii si probleme.", a declarat Gigi Becali.



AFAN anunta ca schimbarea denumirii nu va afecta coeficientul echipei pentru cupele europene. Steaua este cea mai de succes echipa romaneasca din ultimii ani in cupele europene, iar echipa lui Becali va putea profita in continuare de punctele adunate, chiar daca isi schimba numele din acte.

"Tinand cont de titularitura pe care o va avea de maine, in primul rand Steaua va avea o alta denumire.

Societatea juridica FCSB ramane cu coeficientul prevazut, acest lucru nu va fi afectat.

Nu se schimba mare lucru, valoarea contractelor ramane, imtelegerile cu jucatorii raman in vigoare.

Aceasta este consecinta intolerantei, trufiei, asta este rezultatul abuzurilor altora. Eu nu cunosc ce s-a tranzactionat in 2003, asta cunosc avocatii, insa eu am atras atentia inca din toamna lui 2015 asupra a ceea ce urmeaza sa se intample. Am indemnat la calm, intelegere si echilibru.

Cand vrei sa iesi din foame pe carca lui Becali, sa profiti de pe urma lui Becali, nu e ok. Toata lumea are de suferit acum, in special cei care iubesc acest club", a declarat Dumitru Costin, secretar general al AFAN, la Dolce.