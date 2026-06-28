Giovanni Lo Celso și Lautaro Martinez au marcat primele două goluri ale naționalei Argentinei în prima repriză, iar, după ce Tamari a redus din diferență în minutul 55, Messi a stabilit scorul final în minutul 80.

Lionel Scaloni: ”Chiar mă întrebați asta? Ce pot eu să îl învăț pe Messi?”

Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a stârnit hohote de râs după meciul în care Lionel Messi a scris din nou istorie la Cupa Mondială, devenind singurul jucător care marchează în șapte meciuri la rând la turneul final.

Fotbalistul care a câștigat opt Baloane de Aur în carieră a început meciul pe banca de rezerve și a intrat pe teren în minutul 60, în locul lui Lautaro Martinez. Înainte de a păși pe gazon, Messi a fost surprins alături de Scaloni în timp ce discutau.

La conferința de presă, Scaloni a fost întrebat dacă i-a dat indicații starului argentinian, iar antrenorul a stârnit râsul prin răspunsul său.

Reporter: ”Îi dădeați indicații lui Messi?”

Scaloni: ”Chiar mă întrebați asta? Ce pot eu să îl învăț pe Messi? (n.r. râde)”

Reporter: ”Poate să îi spuneți: <<Mută-te mai aici, coboară puțin, fă așa când mingea vine de acolo...>>”

Scaloni: ”Este nebunesc! Când a intrat pe teren, văzuse deja 55 de minute din joc și știa perfect tot ce se întâmpla pe teren. Messi nu are nevoie de indicații”.

Apoi, selecționerul Argentinei a continuat: ”Sigur, discutăm despre modificări tactice, fie că e vorba despre schimbarea sistemului de joc sau a modului în care atacăm, astfel încât să știe cum să gestioneze jocul. Dar să îl învăț eu pe Leo Messi cum să joace? Nu, nici vorbă de așa ceva, deloc.

Messi ar fi putut juca toate cele 90 de minute și, fără a diminua meritele adversarului, poate chiar și-ar fi consolidat și mai mult statutul de legendă.

Dar a preferat să le ofere minute colegilor și să se gândească la ceea ce urmează. Asta spune enorm despre el. Nu se gândește la acele cifre despre care vorbește atât de multă lume”.