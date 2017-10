ALEGERI LPF: Gino Iorgulescu si Sorin Dragoi se lupta pentru sefie: miza marita! Cine castiga are mandat de 5 ani!

Gino Iorgulescu si Sorin Dragoi de la Timisoara sunt singurii candidati la sefia LPF.

Actualul presedinte al LPF, Gino Iorgulescu, 61 de ani, si presedintele ACS Poli Timisoara, Sorin Dragoi, 52 de ani, sunt candidatii la alegerile de luni pentru presedintia forului care organizeaza fotbalul profesionist de prima liga in Romania.

Iorgulescu si Dragoi provin din medii diferite, primul fiind un fost fotbalist international, iar celalalt cu o activitate destul de departe de fotbal pana in 2016. Insa cei doi au un numitor comun, fiind "acuzati" ca sunt sprijiniti politic.

Iorgulescu a facut cariera ca jucator la Sportul Studentesc, dar a mai evoluat si la Dunarea Giurgiu si Progresul. Dupa retragere, el a activat ca antrenor secund la echipa nationala, in mandatele selectionerilor Mircea Radulescu si Cornel Dinu, apoi a fost mai multi ani presedintele FC National, fosta Progresul.

Gino Iorgulescu este in functia de presedinte al LPF din 14 noiembrie 2013, cand l-a invins la ultimele alegeri pe Dumitru Dragomir, cu 11 voturi la 7. Dragomir conducea LPF de 17 ani. Dar cu o zi inaintea alegerilor, o intrunire a unor politicieni, intre care premierul de atunci Victor Ponta si vicepremierul Liviu Dragnea, cu zece conducatori ai unor cluburi din Liga I a pus capat "domniei" lui "nea Mitica" la liga.

Sorin Dragoi a fost inspector vamal la Bucuresti, apoi timp de noua luni, in 2001, a lucrat ca functionar vamal la Arad, dupa care a parasit sistemul vamal. Dragoi este om de afaceri, a fost actionar al unor firme din domeniul imobiliar si a deschis cateva localuri in Timisoara. Din 2012 a fost consilierul primarului Nicolae Robu, in 2013 a devenit primul city-manager al orasului de pe Bega, iar din vara anului 2016 este presedintele ACS Poli Timisoara. Dragoi este si vicepresedinte al Federatiei Romane de Golf.

Dupa ce in mass-media s-a scris ca este sustinut de liderul PSD, Liviu Dragnea, Dragoi a spus ca nu a facut politica si nu este un produs politic. El a recunoscut ca a fost coleg de facultate (Transporturi, din cadrul UPB) cu Dragnea, dar a precizat ca nu este prieten cu acesta: "Ne-am intalnit, dar nu des, nu la gratare.

Iorgulescu si Dragoi mai au ca numitor comun, in programul lor pentru sefia LPF, sa obtina cel putin aceiasi bani din cedarea drepturilor de televizare ca din actualul contract si sa introduca arbitrajul video la meciurile din Liga I. Banii si arbitrajul sunt doua teme sensibile in randul conducatorilor cluburilor de prima divizie.

Dragoi sustine ca a decis sa candideze la presedintia LPF deoarece considera ca actuala administratie a forului nu este indreptata catre cluburi.

"Este un drept democratic pe care mi l-am exercitat si dorinta de a candida a venit din nevoia unei schimbari la Liga Profesionista de Fotbal. Din punct de vedere al presedintelui de club de fotbal consider ca e nevoie de o schimbare la liga. Liga Profesionista de Fotbal trebuie sa fie indreptata foarte mult catre cluburi. Ea se compune din cluburile de fotbal si trebuie indreptata inspre cluburile de fotbal. Iar acum lucrurile nu stau asa. Nu e normal ca tu, liga, sa nu pui la dispozitie foarte multe lucruri, gen contracte, valoarea lor si asa mai departe. Eu consider ca un management adecvat la Liga Profesionista de Fotbal nu duce decat la un plus-valoare si bani mai multi de atras din sponsorizari. si a doua directie ar fi transparenta totala. Vii frumos si spui cu cat ai semnat contractele si cat au cluburile de castigat", a declarat Dragoi, pentru News.ro.

La randul sau, Iorgulescu spune ca isi doreste un nou mandat si pentru ca majoritatea cluburilor din Liga I i-a cerut acest lucru. Cele mai importante realizari in mandatul care se va incheia luni sunt, in opinia lui, valoarea contractului de televizare a meciurilor si reducerea numarului de echipe din prima liga, ceea ce a facut competitia mai interesanta.

"Am convingerea ca oamenii care tin in maini destinele cluburilor profesioniste stiu ce am facut pentru fotbalul romanesc in ultimii patru ani, cat efort a depus actuala conducere a ligii pentru ca fotbalul nostru sa fie mai bun, mai atractiv pentru suporteri. si, nu in ultimul rand, candidez pentru ca marea majoritate a cluburilor din Liga 1 mi-au cerut sa fac acest lucru. (...) in primul rand, contractul de televizare a meciurilor. 27.5 milioane de euro net pe sezon asigura mare parte din bugetele cluburilor. Apoi, schimbarea sistemului competitional, cu play-off si play-out si reducerea numarului de echipe din prima liga, de la 18 la 14. Astfel, competitia a devenit mai atractiva in conditiile date si banii mai multi pentru fiecare club in parte. Sezonul trecut, titlul s-a disputat intre trei echipe pana in ultima etapa, lucru foarte rar si in marile campionate occidentale", a precizat Iorgulescu, pentru News.ro.

Putine cluburi si-au anuntat intentia de vot la Adunarea Generala de alegeri. FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a facut-o, exprimandu-si sprijinul pentru Iorgulescu.

"Noi i-am dat hartie lui Gino. La mine e o chestiune sentimentala, eu pe Gino il cunosc din tinerete, din copilarie aproape, de la 18, 19, 20 de ani, poate sunt si putin subiectiv. A fost pentru mine pe la Barbulescu, pe la sefi de politie pentru nebuniile pe care le faceam atunci. M-a ajutat, nu pot sa trec cu vederea cate am avut cu el. Sunt suta la suta ca Gino castiga, are vreo zece cluburi care au dat hartie ca-l propun", a declarat Becali.

Dragoi mizeaza cel putin pe votul ACS Poli Timisoara, clubul pe care-l reprezinta si care l-a propus la conducuerea LPF.

Adunarea Generala de alegeri, la care vor participa cei 14 membri ai LPF, va avea loc, luni, de la ora 12.00, la sediul ligii. in caz de egalitate, alegerile vor fi repetate in aceeasi zi, pana cand unul dintre cei doi candidati va primi cel putin opt voturi si va putea fi declarat castigator.

Mandatul viitorului presedinte va fi de cinci ani si nu de patru, ca pana acum, dupa ce Statutul LPF a fost modificat in acest sens. O persoana nu poate avea mai mult de doua mandate la conducerea ligii.



