S-a batut MM in club? Acuzatii de scandal monstru cu managerul Stelei si Teodora: "Va omor pe toti!" Declaratiile martorilor

MM Stoica ar fi fost in centrul unui scandal urias intr-un club de noapte din Bucuresti!

Un nou scandal se prefigureaza la Steaua! Gazeta Sporturilor sustine ca a obtinut declaratiile unor martori la scene de razboi cu MM Stoica, fiica acestuia Teodora si iubitul ei in clubul LOFT din Capitala.

Scena descrisa de martori pare desprinsa dintr-un film.

"Am ajuns in club dupa ora 1:00. MM Stoica era deja acolo. La masa mai erau fata lui, Teodora, dar si iubitul ei, Dan Petrache. A fost si Marius Ianuli, dar si alte personaje. La un moment dat a inceput un scandal monstru, pur si simplu s-au luat la bataie. Nu stiu exact de la ce s-au luat... Se bateau ca in luptele de strada. Se bateau...."

"Au venit bodyguarzii clubului, au incercat sa-i opreasca, dar nu au reusit si au sunat sa vina ajutoare. Petrache a sarit sa se bata cu unul, era tinut de cinci, sase oameni, s-a suit pe mese, a spart tot, nu s-a oprit. Au sarit MM si Teodora si se bateau cu unii de la masa de langa. S-au batut in jur de cinci minute".

"MM Stoica a inceput sa arunce cu sticlele, a spart tot ce era pe masa! S-au impins in club, pana au iesit afara, au spart geamurile de la intrare cu sticlele! Totul era distrus pe masa lor, iar pe langa ei erau doar sticle sparte si cioburi. Lumea a fugit, nu stia pe unde sa iasa. Mache a iesit pe usa din spate cand a inceput scandalul, a disparut imediat. Era totul spart in jurul lor"

"Apoi, s-au batut in curte cu bodyguarzii de la LOFT. Erau beti, terminati, nu se tineau pe picioare! Petrache a cazut intr-un sant in parcarea de langa, a cazut intr-un gol acolo. MM urla in curte ca «Va omor pe toti!». Arunca in parcare cu sticlele de bautura, toti prietenii lui incercau sa-l calmeze. Avea capul umflat, era tumefiat la fata, se invinetise... Au fost scene socante!".

O alta persoana sustine ca i s-a cerut sa tina ascunsa aceasta poveste. "Stiu tot ce s-a intamplat in club, am fost sunat de mai multa lume ca sa mi se povesteasca. Inclusiv unii dintre cei care au fost implicati mi-au transmis: «Nu incercam sa facem ceva ca sa nu apara nimic in presa?»"

La scena ar fi asistat si "Mache", directorul sportiv al echipei lui Becali. Acesta era deja suparat pe MM si a lasat sa se inteleaga ca acesta va fi demis daca Valentin Costache de la Dinamo va ajunge la CFR Cluj in aceasta iarna.

MM Stoica este eliberat conditionat dupa 2 ani de detentie in Dosarul Transferurilor, cand a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.

ZIUA si scandalul la Steaua

Becali pare ca face politie in acest moment la Steaua. El a mediat recent scandalul dintre sotia lui Ovidiu Popescu si fosta amanta a jucatorului. Sotia lui Popescu ar fi agresat-o pe tanara in baia Arenei Nationalei la pauza partidei cu Beer Sheva din Europa League.

Inainte de asta, Golofca a fost inregistrat la party-uri in club, iar filmarile au ajuns chiar la Becali. Jucatorul a fost exilat in liga a treia.

MM Stoica s-a imbatat anul trecut in hotelul echipei din Elvetia, inaintea partidei cu Zurich si nu s-a mai prezentat la meci. "E prietenul meu, nu il dau afara la prima greseala", spunea atunci Becali.



Sursa: Gazeta Sporturilor