ACUM: Viitorul lupta pentru calificarea in Youth League. E 4-2 cu FC Copenhaga. Ene a marcat la prima minge!

Viitorul se bate acum pentru locul in optimile de finala ale Youth League!

Pustii lui Hagi joaca impotriva campioanei din Danemarca, FC Copenhaga. Azi se decide calificarea. Meciul se disputa in mansa unica, pe terenul Academiei.

In minutul 32, Casap a deschis scorul. Danezii au revenit rapid in meci si au inscris la singurul sut pe poarta din prima repriza. Holse a marcat.

In partea a doua, Viitorul s-a dezlantuit! Cristi Ene a punctat in minutul 67, la prima actiune dupa ce a intrat pe teren. Coman a facut 3-1 in minutul 79, din pasa lui Casap, marcatorul ultimului gol al meciului, in minutul 83!