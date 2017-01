ACUM la Ora Exacta in Sport, pe Sport.ro: Marius Lacatus vorbeste despre proiectul echipei de fotbal de la CSA

Urmareste emisiunea pe Sport.ro

Lacatus la Sport.ro: "In momentul in care vom ajunge in liga a doua sau in liga intai, vom trece la o societate pe actiuni, vom cauta un investitor si de ce nu, si fanii pot avea actiuni la club".

"Vrem sa dam drumul la treaba, sa demaram actiunea, echipa de juniori va fi inregistrata la FRF, si apoi sa luam in calcul ce jucatori putem aduce sa joace in liga a 4-a."

"E imposibil sa intram acum in Liga I, chiar daca l-am auzit si pe domnul Becali spunand asta. Noi nu avem nimic in acest moment, nu putem sa intram acum, trebuie sa o luam de jos".

"Chiar daca FCSB se va numi Steaua in continuare, vom continua proiectul. Vom respecta regulamentele si ne vom face echipa in continuare".

"Vom mari tribunele de pe terenul 5 din Ghencea, ne asteptam la mii de oameni la meciurile din liga a 4-a."