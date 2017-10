BIG Benny debuteaza in BOX! Romanul care s-a antrenat cu Fury si Chisora incepe drumul spre o centura mondiala

Benjamin Adegbuyi este al doilea in clasamentul mondial la categoria grea in kickbox si va debuta in aceasta toamna in boxul profesionist. Citeste un interviu exclusiv www.sport.ro.

1. Ce te-a facut sa incepi cariera in box?

Boxul este o pasiune mai veche de-a mea, soarta a fost sa ajung inainte in Kickbox, dar mereu am avut in minte, si as regreta mai tarziu daca nu incerc si boxul!

2. Unde te antrenezi in box si cu cine ai apucat sa te pregatesti?

Momentan ma antrenez in tara, dar tocmai m-am intors dintr-un cantonament din Olanda, unde am fost la sparring. In Romania mi-e greu sa gasesc parteneri, in trecut am facut antrenamente si cu Bogdan Dinu, Lucian Bot, boxeri la categoria grea de la noi si intentionez sa ma antrenez si acum cu ei daca le permite timpul.

3. Ai renuntat la cariera in kickbox odata cu intrarea in box?

Nu am renuntat la cariera in Kickbox incerc sa le fac pentru inceput in paralel. Daca se ingroasa gluma si voi urca si acolo in Ranking cu siguranta voi fi nevoit sa aleg. Nu ma gandesc inca.

4. Care sunt boxerii tai preferati? La cine iti place sa te uiti?

Sunt foarte multi boxeri care imi plac si pe care ii admir, dar daca e sa aleg un preferat acela e Floyd pentru inteligenta lui si felul cum a reusit sa isi gestioneze fiecare meci in parte si intreaga cariera. Multi nu stiu cand sa se opreasca. Golovkin, Canelo imi mai plac. La grea am avut parte sa lucrez cu Tyson Fury si am ramas impresionat placut de stilul lui. Imi plac si Anthony Joshua si Wilder.

5. Cum merg antrenamentele de box si cum ti se par fata de cele de kickbox?

Eu consider ca ma descurc destul de bine, feedback ul acesta l-am primit si de la persoanele din box cu care am lucrat, Fury (foto dreapta), Derek Chisora, Dinu. Se poate vedea si in stilul meu pe kickbox, folosesc mult mai mult bratele, fata de picioare!

6. Cand iti incepi cariera si ce planuri ai pe termen scurt?

Voi debuta pe finalul anului aceata, cel mai probabil la sfarsitul lunii, inceputul lui noiembrie, stafful meu pune la punct ultimele detalii. Urmeaza o serie de 3-4 meciuri intr-un timp destul de scurt, pana in ianuarie. Se stie ca in box conteaza palmaresul asa ca nu am timp de pierdut. Daca nu o sa am accidentari voi lua meciuri cat mai multe pentru inceput.

7. Cu cine ai vrea sa boxezi?

Mi-as dori intr-adevar sa urc in top si sa ajung sa lupt cu Anthony Joshua, Deontay Wilder, ei sunt in voga acum, dar cu siguranta e mult de munca pana acolo.

8. Care sunt romanii tai preferati din box?

Am avut mereu un popor talentat, si in box la fel, cred ca Mihai Leu, Doroftei si Bute sunt printre preferatii mei dar si Ciocan se descurca bine in momentul de fata, Gavril e un baiat care munceste si a ajuns in sfarsit sus.

9. In kickbox ai ajuns #2 mondial, in box pana unde crezi ca poti ajunge?

In box sunt sigur ca daca voi reusi sa ma tin de treaba si voi avea un management bun voi ajunge in primii 20 de grei in lume, ceea ce e foarte greu si bine in acelasi timp, si voi avea parte, de ce nu, de un meci pentru o centura importanta. Am incredere datorita sparringurilor cu oameni care se afla in top deja, respectiv campioni mondial, m-am descurcat bine. Mereu am spus ca as vrea sa fiu printre singurii sportivi care au reusit in box, kick si mma, dar e foarte greu, vad pe pielea mea acum, asa ca voi astepta sa vad ce se intampla momentan.

10. Cum te vezi in urmatorii 5 ani?

Cred ca voi resusi sa iau si o centura in kick pana la urma, nu am renuntat la gandul acesta, si cu siguranta si un meci pentru un titlu important in box. Probabil un meci de retragere box/kickbox si mi-as dori sa antrenez pe viitor, sa am academia mea. Sa reusesc sa impartasesc si cu altii tot ce am acumulat in anii acestia.