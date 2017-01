Ionut Radu de la Inter face senzatie intr-un clip postat de club! Schema a la Ronaldinho pe care a reusit-o

Ionut Andrei Radu a debutat deja in Serie A.

Portarul roman de 19 ani care evolueaza la echipa de Primavera a lui Inter Milano, Ionut Radu, apare intr-un clip postat de catre club pe pagina oficiala de Instagram - Radu reuseste o schema superba prin care trimite mingea intr-un cos de baschet!

Ajuns in Italia in 2013, Ionut Radu a evoluat la grupele de juniori ale lui Inter si asteapta o noua sansa la echipa mare - el a debutat in sezonul trecut, intrand in minutul 72 al partidei cu Sassuolo. Roberto Mancini a fost cel care l-a trimis pe teren dupa ce l-a convocat in alte 3 partide din sezonul trecut.

Din pacate, portarul roman de 1.88m inaltime nu a prins prima echipa in acest sezon, nici sub comanda lui De Boer, nici a lui Stefano Pioli.