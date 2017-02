Nadia Comaneci si Simone Biles, intalnire de "nota 10". Cele doua nu au cazut de acord cine e mai buna :) FOTO

Man City - Monaco, marti la Sport.ro de la 21:45

Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Nadia Comaneci si Simone Biles au avut o intalnire la Laureus World Sports Awards. Cele doua s-a complimentat reciproc in fata camerelor, spunand una despre cealalta ca este cea mai buna din istorie.

La 40 de ani de la Montreal 1976, cand Nadia a obtinut primul 10 din istoria gimnasticii, Simone Biles a dominat concursul de la Rio, castigand 4 medalii de aur! "Daca am fi concurat impotriva ei, sigur Nadia ar fi castigat, eu mereu cad", a spus Biles in gluma, in timp ce Nadia i-a intors complimentul: "Ma bucur ca nu era rivala mea, este cea mai buna, foarte puternica, m-ar fi batut sigur".

Biles si-a dezvaluit si unul dintre secrete. Acesta a spus ca vorbeste de fiecare data cu psihologul sportiv al lotului USA. "Ma ajuta inainte de concursuri. Sa nu uitam ca parintii m-au dat la gimnastica deoarece aveam deficiente de atentie si prea multa energie", a spus aceasta.