Momente de groaza la un meci disputat in acest weekend in Romania. Un fotbalist a facut stop cardiac pe teren: "Zi-le sa opreasca meciul, ca mi-e rau". Ce s-a intamplat

Un meci din liga a patra, seria Bihor, a fost marcat de un moment groaznic. Un fotbalist a cazut ca secerat pe teren, dupa ce a apucat sa spuna doar "zi-le sa opreasca meciul, ca mi-e rau". Acesta a fost salvat de medicul de pe ambulanta si apoi de cei de la Spitalul Judetean.

Incidentul a avut loc la meciul disputat intre Crisul Alesd (locul 11 in seria Bihor a ligii a patra) si CS Diosig Bihardioszeg (locul 1). Potrivit bihorpenet.ro, fotbalistul Andrei Catana, in varsta de 24 de ani, a cazut ca secerat pe teren, dupa ce a apucat doar sa-i transmita lui Ramses Gado, fost fotbalist la Otelul, CSMS Iasi si CSU Craiova, ca ii este rau.

"Era langa mine, faza se petrecea in alta parte. Mi-a spus ca ii e rau si s-a lasat jos. Am strigat sa intervinta de pe banca, apoi am vazut ca in cateva secunde a inceput sa tremure. Apoi l-au resuscitat...Doamne, momente de groaza. Am ramas socat! Doamne ajuta-i sa se faca bine", a spus Ramses Gado, citat de bihon.ro

ProSport noteaza ca Andrei Catana a fost resuscitat de medicul echipei Crisul Alesd, Dorel Miere, dar si de un paramedic care asista ca simplu spectator, pe nume Andrei Coita. In tot acest timp, fotbalistii ceilalti stateau in genunchi pe teren, asteptand ambulanta.



FOTO: Andrei Catana, jucator Crisul Alesd

De asemenea, norocul a fost ca un barbat a avut prezenta de spirit si a venit cu un flex pentru a taia poarta micutului teren de fotbal, astfel incat ambulanta sa poata patrunde.

Bihonpenet.ro mai scrie ca Andrei Catana a fost resuscitat aproape 30 de minute, iar medicii de pe ambulanta au cerut si interventia elicopterului SMURD, care nu a fost insa posibila din motive necunoscute.

Dupa minutele dramatice de pe teren, fotbalistul a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean Oradea.

Sambata, Andrei Catana a fost internat in coma indusa la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetan Oradea. Astazi, anunta clubul Crisul Alesd, acesta s-a trezit si a fost extubat.

"Pacientul este mai bine, constient si echilibrat. Urmeaza sa i se faca transferul pe sectia de Cardiologie", a spus si directorul spitalului pentru Ziarul Bihoreanul.

FOTO PRINCIPALA: ALESDONLINE.RO