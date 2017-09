BOMBA! CSA Steaua, Dinamo si Academia Rapid, inscrise ILEGAL in liga a patra! Decizia Tribunalului

Omul care a afiliat CSA Steaua, Academia Rapid si CS Dinamo in liga a patra nu are drept de semnatura, a decis Tribunalul!

Scandal urias in liga a patra, dupa o sentinta definitiva a Tribunalului Bucuresti. Acesta a decis ca presedintele AMFB nu are drept de semnatura si nu a avut in ultimii doi ani. El este cel care a afilat CSA Steaua, Academia Rapid, Dinamo sau Carmen in acest sezon. Orice decizie a lor este ilegala, a stabilit Tribunalul in urma unei reclamatii facute de Tudor Iacov de la Progresul. In mod normal, noile echipe Steaua, Dinamo si Rapid trebuiau sa fie inscrise in liga a cincea, insa AMFB a decis sa le primeasca in liga a patra pentru ca au terenuri bune, suporteri si nume cunoscute.

Decizia Instantei, potrivit SportB.ro

“Instanta are in vedere ca cererea de executare silita din data de 21.03.2016, in urma careia s-a constituit dosarul 693/2016 pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc Guli Constantin, a fost formulata de catre numitul Baboia Claudiu Gabriel, persoana care nu avea calitatea de reprezentant legal al Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti.

Astfel, in Registrul special al Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, este inscris ca reprezentant al asociatiei numitul Vasile Avram, presedinte al Consiliului Director, in componenta caruia intra si numitii Mihaela Bratu, Marian Rusu, Ioan Bega, Florescu Mihai, Alexandru Crisan si Toma Ion (f.167).

Mai mult decât atât, contractul de cesiune de creanta din data de 07.10.2016, având ca obiect transmiterea dreptului de creanta cu privire la suma de 2210 lei, a fost incheiat cu petentul Sultanoiu stefanita, de catre Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti printr-o alta persoana, Marian Luminare, care de asemenea nu avea calitatea de reprezentant legal al acesteia.

In ceea ce priveste Hotararea nr.2 din data de 15.12.2016, intocmita de catre Comitetul Executiv al cedentei, referitoare la ratificarea contractului de cesiune anterior mentionat, instanta retine ca nu produce efecte juridice in sensul art.1311 Cod civil, câta vreme este semnata de numitul Marian Luminare, care nu este membru al Consiliului Director al asociatiei, potrivit mentiunilor efectuate in Registrul special tinut la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti.

Prin urmare, instanta retine ca atât cererea de executare silita din data de 21.03,2016, cât si contractul de cesiune de creanta din data de 07.10.2016 nu sunt acte juridice ale Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, câta vreme, potrivit art.24 alin.1 lit.b din OG nr.26/2000, numai Consiliul Director are dreptul de a incheia astfel de acte in numele si pe seama asociatiei.

Totodata, instanta retine ca prin inscrisurile depuse in cauza, petenta nu a facut dovada starii de insolvabilitate a intimatei, motiv care sa justifice dizolvarea acesteia in conditiile art.56 alin.1 lit.d OG 26/2000.”