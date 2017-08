ULTIMA ORA | Zdravko Mamic, fostul patron al lui Dinamo Zagreb, a fost impuscat azi, intr-o tentativa de asasinat

Zdravko Mamic, patronul clubului Dinamo Zagreb din 2003 pana in 2016, a fost impuscat astazi in picior, intr-o presupusa tentativa de asasinat.

Incidentul a avut loc in orasul Tomislavgrad, Bosnia-Hertegovina.

Numele lui Mamic este in stransa conexiune cu fotbalul croat, insa nu neaparat prin lucruri pozitive.

Pana in 2016, omul de afaceri a condus clubul Dinamo Zagreb, si a fost nevoit sa demisioneze dupa ce a fost arestat intr-un "dosar al transferurilor" din Croatia.

Mamic a fost condamnat pentru evaziune fiscala si pentru dare de mita. Autoritatile au estimat ca prejudiciul adus de Mamic clubului Dinamo Zagreb se ridica la 17 milioane de euro.

Fratele lui Zdravko Mamic, Zoran, a fost antrenorul lui Dinamo Zagreb in perioada 2013-16.

Err, it seems Zdravko Mamić has been shot today while visiting his father's grave in Herzegovina. He was shot in the knee.