TAVALUGUL Hapoel a avut o revenire de senzatie in ultimul meci inainte de Steaua! Cat s-a terminat partida de la 0-1 in minutul 77! VIDEO

Cei de la Hapoel au reusit sa marcheze de 3 ori intr-un interval de doar 10 minute.

Hapoel Beer Sheva a obtinut un nou succes in prima liga din Israel, pe terenul celor de la Hapoel Raanana. Campioana en-titre a fost condusa din minutul 57 dupa reusita lui Abuhatzira, insa adversara Stelei din partida de joi din Europa League, meci care va fi in direct la ProTV, a reusit sa revina incredibil pe final.

Mai intai a marcat Isaac Cuenca, fostul jucator al celor de la FC Barcelona. Acesta a marcat primul sau gol de la transferul in Israel in minutul 77. Au venit apoi doua goluri incredibile ale celor de la Beer Sheva - ambele reusite au venit dupa executii superbe ce au incheiat actiuni confuze.

Mai intai, Khalaila a inscris din foarfeca in minutul 83 dupa o serie de pase gresite ale jucatorilor ambelor formatii. Ogu a dat lovitura de gratie in minutul 87 cu un sut in diagonala direct la vinclu.