Primul loc sau adversar de COSMAR: Dortmund, Napoli, Atletico sau Arsenal! Posibilele adversare din primavara Europa League ale Stelei

Desi mai sunt multe meciuri de jucat, situatia actuala arata clar ca echipa lui Nicolae Dica trebuie sa tinteasca obtinerea primului loc in grupa de Europa League.

Cu cine poate juca Steaua in 16-imile Europa League:

Un egal in partida din aceasta seara contra celor de la Viktoria Plzen ar asigura Stelei primul loc in grupa si intrarea in urna capilor de serie pentru tragerea la sorti pentru 16-imile competitiei. Astfel, Steaua ar evita cele mai bune 4 echipe venite din Liga Campionilor, ocupantele locurilor 3.

Desi mai este doar o etapa de jucat, situatia ramane complicata in ceea ce priveste locul 3 care duce in Europa League. Practic, 17 echipe pot ocupa cele 8 pozitii (Manchester United are si ea sanse minime, desi mai este matematic posibil - ar trebui sa piarda la 4 goluri cu TSKA pe propriul teren iar Basel sa o invinga pe Benfica).

Iata care sunt echipele care pot ajunge in Europa League: TSKA Moscova/Basel, Celtic/Anderlecht, Atletico Madrid/AS Roma, Sporting/Juventus, Spartak Moscova/Sevilla/Liverpool, Napoli/Sahtior, Leipzig/Porto, Borussia Dortmund/APOEL.



Ordinea conform coeficientilor este urmatoarea: Atletico Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Sevilla, FC Porto, Napoli, Sahtior, FC Basel, Anderlecht, Liverpool, AS Roma, Celtic, TSKA Moscova, Sporting, APEOL, Spartak, Leipzig

Luand in calcul varianta cea mai probabila in acest moment, in urna favoritelor la tragerea la sorti dintre echipele venite din Liga Campionilor vor fi: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli/Sahtior si Celtic. Peste una dintre acestea ar da Steaua daca ar termina pe locul 2 in grupa. Daca obtine insa primul loc, posibilele adversare ale Stelei sunt: TSKA Moscova, Sporting, Spartak Moscova si Leipzig.

In ceea ce priveste posibilele adversare din Europa League (etapa din aceasta seara va raspunde la multe semne de intrebare), ocuparea locului 1 ar duce la evitarea unor adversare precum Arsenal, AC Milan, Villarreal, Dinamo Kiev, Lazio sau Zenit.

In cazul unei infrangeri in aceasta seara, Steaua este obligata in ultima etapa sa obtina cel putin acelasi rezultat in meciul cu Lugano ca Viktoria Plzen contra celor de la Hapoel Beer Sheva pentru a termina peste echipa din Cehia in clasament.