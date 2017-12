Pariul lui Ghita Muresan pentru Romania! A plecat la 13 ani de acasa si a invatat romana ca sa isi urmeze visul: "Le-am spus parintilor or sa ma vada la TV!"

Seria EROI.SPORT.RO continua saptamana aceasta cu povestea lui Kuti Nandor, pariul lui Ghita Muresan pentru nationala Romaniei.

Kuti Nandor, pariul lui Ghita Muresan pentru echipa nationala, e noul baschetbalist minune al Romaniei. Plecat din Sfantul Gheorghe la Cluj, la doar 13 ani, Kuti Nandor a ajuns acum, la 20 de ani, un jucator de baza pentru nationala mare.

Si-a lasat mama si tatal in lacrimi, dar le-a promis ca nu le va parea rau daca il lasa in lume.

"Le-am spus ca o sa merg la Cluj, si ca or sa ma vada la televizor si o sa am o viata mai buna. Cred ca a fost prima data cand am plecat de acasa si ma gandeam cum o sa fie... M-am speriat putin", spune Kuti.

Ghita Muresan are mare incredre in el: "Este un jucator care o sa fie un lider al echipei nationale. Este deja un foarte mare stalp pentru nationala. E un jucator in care ai incredere in teren."

Kuti Nandor a crescut singur in caminele din Cluj. Parintii il vizitau o data pe luna. Presedintele de la U Cluj, Mircea Cristescu, s-a rugat un an de zile de parintii lui sa ii dea drumul.

"Am avut trei intalniri cu ei. Si eu sunt parinte, stiu cum e, mai ales la o varsta asa frageda. Dar ma bucur ca au avut incredere in noi intr-un final. A fost o munca de lamurire pe durata unui an. Le-am explicat ca el nu are alta optiune si ca vrea sa mearga sa joace baschet la Cluj. Inca nu am cunoscut un jucator asa de nebun dupa baschet.", spune Mircea Cristescu.

Kuti nu si-a dorit niciodata sa isi aleaga o alta meserie.

"De la 6 ani m-am hotarat ca o sa fac baschet. Imi place foarte mult sa castig, sunt foarte competitiv si in viata de zi cu zi. In orice imi doresc sa fiu cel mai bun."

"Idolul meu este LeBron James, el este regele baschetului. Asa imi doresc si eu sa ajung, un jucator complet."

A invatat limba romana la Cluj



Pana sa ajunga la Cluj, Kuti vorbea doar ungureste. A invatat romana, iar clubul a avut grija sa faca si scoala. Acum e student la facultatea de sport.

"I-am explicat ca eu sunt tatal lui in Cluj, cu ghilimele. Orice problema are, ma cauta."

"El este speranta noastra. Bine, acum nu mai e speranta, a demonstrat ca este un jucator foarte valoros. Avem 15 titluri nationale, el face parte din generatia cu cinci titluri consecutive", mai spune presedintele lui U Cluj.

Pentru Mihai Silvasan, antrenorul lui U Cluj, Kuti Nandor e un jucator cu totul deosebit.

"Kuti a demonstrat in ultimul an de zile, intelege ca poate avea o cariera din asta. E un jucator foarte matur pentru varsta lui, pot sa am incredere in el ca ia deciziile cele mai bune. Mi-as dori sa fiu antrenorul lui toata cariera."

"Numai ca peste cel mult doi ani, Kuti ar trebui sa plece la un club mare."

In timpul liber, Kuti Nandor se relaxeaza cu fotbal pe consola.

"Cateodata e bine sa nu ma mai gandesc la baschet. Nu imi place Mourinho, eu sunt cu Guardiola. Mourinho mi se pare prea arogant cateodata. Joaca un fotbal defensiv."

"Sunt mare fan fotbal, iar in timpul liber mai degraba ma uit la fotbal decat la baschet."

"Sunt super fan al echipei Manchester City", mai spune Kuti Nandor.