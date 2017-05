A invins greutatile inainte sa-si invinga adversarii. Povestea campionului de tineret al Romaniei la 3.000 metri obstacole e demna de un film

Episoade noi "Eroi.sport.ro", in fiecare duminica, la Stirile din Sport de la ProTV

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Florin Biro a ajuns vicecampion national la primul campionat la care a participat. 3.000 de metri obstacole este proba lui. E obisnuit si cu obstacolele din viata. El si fratele lui au fost abandonati de parinti de mici copii. Tanarul, care acum se lauda cu titlul national, a fost luat de Protectia Copilului, dar bunica lui s-a opus infierii sale de catre o alta familia si l-a crescut singura.

"Cred ca aveam vreo 7-8 ani cand mama ne-a lasat. Nu prea ne dadea importanta, nu stiu pe unde umbla. Nu mai tin legatura de vreo 8-9 ani, n-am ce sa vorbesc cu ea, ca nu ma intereseaza de ea. Pentru mine, nu mai exista", spune Florin acum.

La inceput, cei doi frati din Turda au fost crescuti de niste rude. Pana cand cativa vecini au anuntat Protectia Copilului ca ei nu locuiesc cu parintii lor. Pentru cei doi frati a urmat un cosmar.

"Au venit cei de la Protectia Copilului si ne-au luat de la nasul. Eu nu am vrut sa plec, am fugit. L-au luat pe fratele meu mai mic si au plecat. Dupa 2 saptamani, au venit si m-au luat si pe mine. Au venit cu o gramada de lume, cu politie, cu jandarmi, m-au luat cu forta la casa de copii. N-am stat mult acolo si a venit o familie sa ma infieze", mai povesteste el.

Bunica lui Florin l-a luat in cele din urma inapoi. Impreuna, au trecut prin multe greutati. Acum, cu totii traiesc intr-o camera si intr-o bucatarie.

"Nu m-a lasat inima sa-l las printre straini. Am trecut peste toate greutatile, sunt mai bataioasa, mai curajoasa, sunt zodia leului. Viata nu e usoara, si eu sunt bolnava, am o varsta. E foarte greu, pentru ca sotul e operat si are Alzheimer, nu ne ajungem cu medicamentele si banii de tratament", spune si Maria, bunica lui Florin.

"Ne-au crescut foarte greu, dar ne-au crescut bine, ne-au dat o educatie, au fost alaturi de noi, ne-au dus la scoala si ne-au ajutat cu orice a fost nevoie", spune Florin despre bunicii sai.

In fiecare luna, sportivul primeste 800 lei de la club. Bunica l-a incurajat sa isi faca drum in viata prin sport. Ea are grija sa aiba tot ce ii trebuie.

"I-am spus mereu: sa ai succes, sa fii cuminte si sa dai tot ce poti! Sa vii cu medalii acasa", mai spune bunica atletului.

De cele mai multe ori, Florin merge singur la concursuri. Bunica nu poate merge, pentru ca nu ii ajung banii.

"Daca as castiga niste bani, mi-as lua un apartament intai. Apoi, poate o masina, dar e greu sa ma gandesc ce as face. Sigur ca mi-as ajuta bunicii", mai spune Florin Biro.

Florin spune ca sportul este viata sa: "prima data am alergat in ghete de fotbal. Cateva saptamani am facut antrenamente de atletism in ghete de fotbal. De ziua mea, doamna profesoara mi-a facut cadou o pereche de adidasi pentru alergat, cu talpa de spuma", spune tanarul sportiv.

Florin a adus deja medalii importante acasa.

"Am fost foarte fericita, foarte mandra de el. Sunt extrem de mandra", mai spune si bunica sa, Maria.

Si fratele lui Florin a facut atletism, dar s-a lasat. Florin incearca sa il convinga sa se apuce din nou.

"Am renuntat la sport pentru ca am avut o perioada foarte grea. Copilaria noastra a fost grea, am fost si despartiti. Am vrut sa ramanem unul langa celalalt, frate langa frate. Mai alergam din cand in cand impreuna, ii mai dau coate cand e obosit. Este mai bun, tot timpul a fost in fata", spune si Ionut Biro.

Florin viseaza sa se remarce la Campionatele Europene si soarele sa lumineze din nou si pe strada lui.

"Pot sa spun ca sunt fericit. Imi place ce fac, momentan din asta incerc sa ma intretin, sa-mi iau o haina, sa pot sa ies in oras. Imi diresc sa imi intemeiez o familie si sa le ofer ceea ce eu nu am avut" - Florin Biro.