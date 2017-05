ACUM Voluntari 0-0 Craiova! Multescu trimite in teren GRADINITA. Surprize in primul 11. Fanii olteni REFUZA intrarea la meci

20:26 Marius Sumudica a venit la meci pentru a-si urmari adversara din finala. Aflat in negocieri pentru preluarea Craiovei, Sumudica a fost aplaudat de fanii olteni in momentul in care a ajuns la stadion.

19:07 Astra isi asteapta adversara din finala Cupei Romaniei. FC Voluntari are prima sansa pentru partida de la Chiajna dupa ce a invins in tur cu 1-0 la Severin. Cei de la Voluntari s-au asigurat ca CSU nu va fi sustinuta de un numar mare de fani si le-au oferit suporterilor oaspetilor doar 140 de bilete, mai putin decat vor primi cei de la Federatie!



Cu 30.000 de locuitori, Voluntari ar fi orasul cu cea mai mica populatie care ajunge in finala Cupei Romaniei! Mai mult, se poate ajunge in situatia in care pentru Supercupa Romaniei sa se dueleze echipa din Voluntari cu Viitorul, cea care joaca la Ovidiu! Din 1956 cand Energia Campia Turzii a ajuns in finala Cupei, pierduta in fata celor de la Progresul Oradea, nu s-a mai intamplat ca un oras cu un numar atat de mic de locuitori sa se lupte cu trofeul pe masa!



Microbistii deja glumesc pe internet : la eventuala Supercupa dintre Viitorul si FC Voluntari, pe National Arena ar incapea ambele orase si ar mai ramane un inel liber :)