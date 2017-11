FOTO! Statuia lui Cristiano Ronaldo a fost modificata dupa 6 luni! Cum arata acum: varianta initiala a facut pe toata lumea sa rada

Spre dezamagirea creatorilor de meme-uri, noua statuie chiar seamana cu Ronaldo :)

Portughezii au dezvelit in urma cu 6 luni o noua statuie a lui Cristiano Ronaldo dupa ce acesta a ajutat nationala sa castige titlul european. Oficialitatile orasului Madeira au decis chiar sa redenumeasca aeroportul din oras dupa el si aceasta este locatia statuii lui Ronaldo.

Doar ca prima versiune a statuii a starnit o multime de reactii amuzante si glume pe internet. "Am analizat fotografii ale lui Ronaldo si am facut statuia dupa ele. Ceea ce conteaza este impactul. Am fost pregatit pentru acest lucru" a spus la acea vreme sculptorul Emanuel Santos.

La jumatate de an distanta, statuia lui Santos a disparut din aeroportul din Madeira, fiind inlocuita cu o noua versiune creata de acelasi sculptor. 100.000 de euro ar fi costat noua statuie