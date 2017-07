Dinastia brazilianului Ronaldo CONTINUA in fotbal! Fiul sau a fost convocat la nationala U18 a Braziliei

Brazilianul Ronaldo s-a retras, dar fiul sau ii calca pe urme!

Ronald Nazario da Lima a fost convocat la nationala U18 a Braziliei, cea care va participa la jocurile Maccabiah, denumit si Jocurile Olimpice ale everilor, turneul la care participa 10.000 de sportivi din toata lumea.

Nationala Braziliei a fost invitata de onoare, desi nu toti jucatorii sunt evrei. Fiul lui Ronaldo nu este evreu, insa mama sa, Milene Domingues, a jucat pentru un club de evrei din Brazilia. Ronald are o mostenire uriasa. Impreuna, Ronaldo si Milene au 118 selectii la nationala Braziliei si 775 de aparitii la nivel de club.



Ronald s-a nascut in anul 2000 la Milano, acolo unde Ronaldo era cunoscut drept "Fenomenul", un jucator urias, chinuit insa de accidentari grave.

Cand avea 17 ani, cat are Ronald acum, Milene Domingues juca pentru echipa evreilor din Sao Polo si intra in cartea recordurilor pentru cele mai multe jonglerii cu mingea. Cea care avea sa devina sotia marelui Ronaldo a reusit sa tina mingea pe picior de 55.187 de ori! Ronaldo si Milene au divortat in anul 2005.

Acum, fiul lor are sansa sa isi puna amprenta asupra fotbalului brazilian cu primele meciuri la nationala Braziliei. Ronald nu este insa indragostit doar de fotbal. Este si DJ in cluburile din Rio.