Budescu, pe lista golgheterilor de Europa! Pe ce loc se afla si cu ce jucatori concureaza stelistul

Constantin Budescu a inceput perfect faza grupelor UEFA Europa League. Stelistul a marcat trei goluri in primele doua partide, cu Plzen si Lugano.

Constantin Budescu a marcat trei goluri in primele doua meciuri ale Stelei in grupele UEFA Europa League. Acesta a bifat o dubla cu Viktoria Plzen si un gol in meciul de seara, cu Lugano, castigat de ros-albastri cu 2-1.



Cu trei goluri, Budescu se afla pe locul 4 in ierarhia golgheterilor, urmandu-i pe Andre Silva (AC Milan), Aleksandr Kokorin (Zenit) si Alessane plea (OGC Nice).



Budescu e la egalitate cu brazilianul Junior Moraes, fost la Gloria Bistrita, acum la Dinamo Kiev, dar si cu Diego Llorente (Sociedad) si Manuel Fernandez (Lokomotiv Moscova).

Fotbalisti cu doua goluri in actuala editie a grupelor UEL sunt: Ciro Immobile (Lazio), Adrian Sardinero (Apollon Limassol), Josip Elaz (Rijeka), Papu Gomez (Atalanta), Marko Livaja (AEK Atena), Emiliano Rigoni (Zenit), Allan Saint-Maximim (OGC Nice) si Theo Walcott (Arsenal).