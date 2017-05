DRAMATIC! Fost campion din Moto GP, in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina! 

Motociclistul american Nicky Hayden a fost lovit de o masina in timp ce mergea pe bicicleta!

Fostul campion mondial din Superbike se antrena pe costa din Rimini cand s-a petrecut incidentul.



Hayden se afla in Italia dupa cursa din Italia, de la Imola, a fost transportat la spitalul local pentru tratament.



Ajuns la 35 de ani, Hayden a cucerit titlul mondial in Moto Gp in 2006. In acest sezon se afla pe locul 13.