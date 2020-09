ZEITA sexy care se intoarce in CLUBUL MILIONARILOR de la PSG. Cine e fotbalistul FARA SCRUPULE care a lasat-o de izbeliste si acum o vrea inapoi

Unul dintre jucatorii aflati in proprietatea echipei pariziene e pe cale sa se impace cu un fotomodel de exceptie.

Spaniolul Jese Rodriguez (27 de ani) poate fi trecut la capitolul fotbalistilor care au promis mult, dar au realizat putin. In 2016, atacantul era transferat de "milionarii" de la PSG de la Real Madrid, iar prezentarea oficiala de la Paris a fost una cu totul spectaculoasa, ibericul facandu-si aparitia in compania iubitei Aurah Ruiz. O adevarata "bomba-sexy", Aurah l-a eclipsat pe Jese prin frumusetea sa, toti barbatii prezenti la vremea respectiva pe "Parc des Princes", inclusiv patronul Al-Khelaifi, admirandu-i tinuta mulata si formele proeminente.

Intre trimp, lucrurile au luat o turnura nedorita pentru frumoasa Aurah. Astfel, dupa ce a nascut un copil cu probleme medicale, tatal Jese a parasit-o pentru o alta femeie, fara nici un resentiment si fara vreo explicatie plauzibila. Iata insa ca presa spaniola a venit in aceste zile cu dovada faptului ca Aurah si Jese se intalnesc din nou, cei doi fiind surprinsi in mai multe randuri impreuna, in locuri publice. Ramane de vazut daca "talismanul" Aurah va fi indeajuns pentru ca Jese sa fie pastrat in lotul lui PSG pentru viitorul sezon, in ultima stagiune el jucand sub forma de imprumut la Sporting Lisabona.