VIDEO O tanara a SCUIPAT in fata un politist la protestele anti-Trump si a devenit vedeta nationala! Cum a fost imobilizata si ce pedeapsa a primit

Valul de furie indreptat impotriva lui Donald Trump in SUA a fost dus la extrem de o tanara de 24 de ani, Devina Singh.

Alegerile din Statele Unite s-au incheiat cu infrangerea lui Donald Trump in fata rivalului Joe Biden, punand astfel capat si numeroaselor actiuni de strada indreptate in ultima perioada impotriva celui care a condus Casa Alba incepand din 2016.

La un astfel de protest, petrecut saptamana trecuta la New York, s-a produs si un eveniment regretabil, in care o femeie il scuipa direct in fata pe unul dintre politisti. "Voi muri pentru asta. Fascistule!" s-a putut citi pe buzele tinerei inainte ca politistul respectiv sa fie agresat.

Socat de ce i se intampla, acesta din urma a avut o reactie pe masura, imobilizand-o rapid pe Devina Singh, care a fost pusa la pamant conform procedurilor. De asemenea, agresoarea politistului a fost arestata, urmand ca in zilele urmatoare sa-si afle si pedeapsa. "Nu putem tolera un asemenea comportament", au transmis autoritatile din New York.