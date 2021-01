VIDEO BICICLISTUL care a infuriat o intreaga planeta! Ce-a putut sa faca in momentul in care a trecut pe langa un copil. Cu greu poate fi IERTAT

Lumea e indignata pe retelele de socializare de un material filmat in care un biciclist nu tine cont de nimic in deplasarea sa.

Incidentul s-a intamplat undeva in Belgia, pe un drum izolat, de tara, acoperit partial de zapada. Din imaginile inregistrate se poate observa o mama care se deplaseaza impreuna cu doi copii, in timp ce o alta persoana (probabil tatal) se ocupa cu filmarea momentului.

Ceea ce a intrigat a fost aparitia din spate a unui biciclist, care si-a facut loc pe poteca respectiva fara sa-i avertizeze cumva pe cei din fata. Astfel, acesta a trecut ca prin branza pe langa fetita imbracata in rosu, pe care a atins-o in zona capului si a trantit-o la pamant, dupa care si-a continuat traseul ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Evident, reactiile de dezaprobare au curs in spatiul virtual, multi indemnand autoritatile sa demareze o ancheta pentru identificarea biciclistului ignorant.

