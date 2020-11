Viata pe cea mai indepartata insula din lume: "Se aude si iarba cum creste!" Cu ce se ocupa cei mai izolati oameni ai planetei

Arhipelagul Tristan da Cunha din Oceanul Atlantic e o adevarata curiozitate a naturii, o insula locuita aflata in mijlocul pustietatii.

Aflata intre Africa si America de Sud, la aproximativ 3.000 de kilometri de ambele continente, Tristan da Cunha e considerata cea mai indepartata insula din lume, teritoriu al Marii Britanii. Izolarea e cuvantul de baza pentru cei 245 de locuitori (dintre care 133 de femei si 112 barbati), de vreme ce legatura maritima cu capitala legislativa a Africii de Sud, Cape Town, se face o singura data pe an. In rest, unica optiune de a pleca sau de a ajunge pe Tristan da Cunha este o ambarcatiune personala, o varianta extrem de riscanta, pe un traseu care ar dura peste 2 saptamani.

Interesant e insa faptul ca localnicii din Tristan da Cunha isi duc traiul linistiti, avand la indemana o scoala, un cabinet medical, un oficiu postal dar si doua-trei baruri pentru agrement. Cu o suprafata de 98 de kilometri patrati, insula are un singur oras, care e si capitala, Edinburgh of the Seven Seas, nume care aduce aminte de celebra expresie "peste mari si tari".

Pe un teritoriu pe care nici internetul n-a ajuns cu un semnal multumitor, putinii locuitori se ocupa in principal cu pescuitul si cu pasunatul ovinelor si bovinelor. "E atat de liniste incat se aude si iarba cum creste!", a recunoscut unul dintre cei care isi petrec viata pe cea mai indepartata insula din lume.