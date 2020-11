Una dintre cele mai dorite femei din lume s-a pozat cu cainele. Detaliul SEXY care a atras atentia fanilor

Erjona Sulejmani e considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume, remarcandu-se ca sotie de fotbalist, la Euro 2016.

Intreaga planeta i-a admirat formele ametitoare in timpul competitiei fotbalistice din urma cu 4 ani. La acea vreme, Erjona era partenera de viata a fotbalistului elvetian Blerim Dzemaili, pe care l-a sustinut in tribune inclusiv la meciul din grupe cu Romania (1-1).

Intre timp, cei doi au divortat (chiar daca au un copil), iar Erjona nu si-a gasit inca un alt iubit, drept pentru care se poate spune ca e una dintre cele mai curtate femei ale momentului.

Admiratorii albanezei plecate de mica in Italia cu parintii, de frica razboiului din Kosovo, isi pot delecta ochii pe contul de Instagram al Erjonei. Ultima sa postare a devenit una virala, in conditiile in care bruneta de 31 de ani a vrut sa ne arate cainele de companie, insa la iveala a iesit cu totul altceva. Astfel, intentionat sau nu, Erjona Sulejmani si-a demonstrat inca o data calitatile sexy, in cazul de fata fotografia scotandu-i in evidenta perfectiunea posteriorului.