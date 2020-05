Un porumbel este acuzat de SPIONAJ! A fost prins si retinut de fortele de securitate ale frontierei: ce avea la picior

Oficialii indieni au capturat pasarea care este suspecta de spionaj.

Un porumbel este retinut de autoritatile din India dupa ce a fost acuzat ca a spionat pentru Pakistan. Pasarea a zburat peste granita cu un cod secret la picior, anunta autoritatile indiene.

Porumbelul a fost surprins de o femeie in timp ce zbura pe deasupra casei ei. Ea a raportat pasarea, deoarece era vopsita in roz si avea un inel stralucitor la picior, iar fortele de securitate indiene au retinut porumbelul. In urma unei anchete, politia a sustinut ca pasarea este 'un suspect spion pakistanez', anunta Daily Star.

"Porumbelul, suspectat ca a fost instruit pentru spionaj, are un inel cu alfabetul si numerele scrise pe el. Desi pasarile nu au granite si multe zboara peste hotarele internationale in timpul migratiei, un inel codat etichetat pe corpul porumbelului capturat este un motiv de ingrijorare, deoarece pasarile migratoare nu au astfel de inele", a declarat o sursa pentru Times of India.

Nu este prima data cand India acuza Pakistanul ca a folosit porumbei pentru a transporta mesaje secrete. In 2015, autoritatile indiene au capturat o pasare care a trecut granita si avea un mesaj scris pe pene in Urdu, limba nationala a Pakistanului.