Un papagal s-a intors acasa dupa o eternitate si l-a lasat pe stapan cu gura cascata. E uluitor cum i s-a adresat pasarea

Presa americana a relatat cazul hazliu al unui papagal care si-a regasit proprietarul dupa 4 ani petrecuti intr-o alta casa.

Povestea lui Darren Chicks s-a petrecut in 2014, dar a fost reluata acum de mass-media americana, barbatul fiind solicitat sa rememoreze ciudatul caz. Astfel, in 2010 el isi pierduse papagalul, pe Nigel, si nu mai avea nici o speranta sa-l regaseasca. Minunea a avut loc insa 4 ani mai tarziu, cand Nigel s-a intors acasa dupa ce se pierduse inca o data si fusese recuperat de o ingrijitoare de animale, aceasta ajungand la Darren cu ajutorul cipului atasat pasarii.

Surpriza lui Darren a fost insa completata si de felul in care vorbea papagalul. Daca pana in 2010 avea un accent britanic, acum el a trecut pe spaniola. "Ce s-a intamplat?" si "Larry " erau cuvintele care apareau obsesiv in spusele lui Nigel. Ulterior, Darren Chicks a reusit sa intre in legatura cu familia spaniola care avusese grija de papagal si, total surprinzator, a decis sa-l returneze ibericilor, care erau mult mai afectati decat el de pierdere.

