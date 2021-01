Un barbat FARA ADAPOST a cautat in tomberon, iar ce-a gasit i-a schimbat VIATA. Gestul care i-a adus o RECOMPENSA uriasa

O poveste de viata impresionanta s-a petrecut in Statele Unite, protagonist fiind un barbat "homeless" care a gasit un portofel.

Istoria porneste de la o iesire in oras facut de Evelyn Topper impreuna cu nepoata ei, Mikayla, care s-a incheiat insa prost, femeia dandu-si seama cand a ajuns acasa ca si-a pierdut portofelul. "Aveam totul acolo. Craduri de credit, de debit si cele medicale. Am intrat in panica", a marturisit ulterior Evelyn.

Minunea s-a produs a doua zi cand portofelul i-a fost adus acasa de un barbat fara adapost, Sean Currey. Acesta a gasit portofelul uitandu-se intamplator intr-un tomberon, acolo unde fusese aruncat de cineva mai putin binevoitor. Desi a primit sfaturi de la prieteni sa pastreze portofelul, Currey nu le-a ascultat si a facut tot posibilul ca obiectul pierdut sa ajunga la proprietar.

Si mai impresionant e ceea ce a urmat, fata de 12 ani Mikayla simtind nevoia de a-l rasplati pe barbatul fara casa, dar cu suflet mare. Astfel, de ziua sa de nastere, tanara n-a dorit cadouri si a strans donatii in valoare de aproape 400 de euro, bani pe care a tinut sa ajunga la Sean. De asemenea, in paralel, parintii Mikaylei au creat o pagina pe GoFundMe, acolo unde au relatat intreaga poveste, iar banii au inceput sa curga in cont. Pana in prezent sunt aproximativ 40.000 de euro, suma cu care familia Mikaylei spun ca vor finanta construirea unor mici locuinte pentru oamenii fara adapost precum Sean Currey.