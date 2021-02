Trebuie sa vezi ca sa crezi asa ceva! Masina Lamborghini a fost transformata intr-un "monstru" pe roti

James The Stradman e numele virtual al barbatului care a gasit o noua destinatie pentru impresionantele masini sport facute de cei de la Lamborghini. Astfel, beneficiind de un model Aventador, americanul din statul Utah s-a gandit ca e cazul sa-l testeze in conditiile de iarna severa care afecteaza in aceasta perioada Statele Unite.

Evident, James nu si-ar fi putut conduce bolidul de lux in conditii normal, astfel ca l-a echipat cu niste senile care amintesc mai degraba de un tanc decat de o "bijuterie" pe patru roti. In cele din urma, puternicul motor V12 de 700 CP si-a facut treaba si prin zapada, iar youtuberul si-a atins tinta, adunand milioane de vizualizari pe internet.