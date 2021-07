Tragedie uriasa! Influencerita care a murit in timp ce incerca sa isi faca un selfie langa o cascada 

Sofia Cheung (32 ani) si-a gasit sfarsitul in mod tragic.

Celebra influencerita din Hong Kong se afla cu prietenii intr-un parc, iar in timp ce facea o poza pentru pagina sa de Instagram, aflandu-se pe marginea unei cascade, a alunecat si a cazut in gol, informeaza heavy.com.

Cheung era deja cunoscuta pentru fotografiile extreme pe care le facea si le impartasea cu urmaritorii sai pe Instagram. Fata se poza in locuri superbe, in ipostaze indraznete. Una dintre cele mai 'periculoase' fiind in timp ce atarna de o stanca.

Imediat dupa anuntul decesului, contul sau de Instagram a fost asaltat de comentarii prin care urmaritorii sai isi exprimau regretul.