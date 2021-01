Sunt singure, disponibile si disperate sa-si gaseasca iubiti! Putin au insa curajul sa incerce! Misterul femeilor SUPERBE din orasul in care niciun barbat nu vrea sa traiasca

Suprematia fetelor n-a lovit niciodata mai crunt! :)

Orasul brazilian Noiva De Cordeiro e celebru pentru numarul mare de locuitoare necasatorite care traiesc acolo. Sunt mai bine de 300 de tinere cu varste pana in 35 de ani care isi cauta iubiti si ii invita in Noiva de Cordeiro pentru a le fi alaturi.

Foarte putini raspund, insa, provocarii. Barbatii trebuie sa se supuna cu strictete regulilor din acest 'tinut' al femeilor si 'legilor' locale care ii priveaza de multe dintre drepturile normale. Sotii si fiii de peste 18 ani sunt angajati in afara localitatii si au voie in orasel doar in weekend! Toate serviciile din Noiva de Cordeiro si muncile 'barbatesti' sunt acoperite de fete. Indiferent cat de grele ar fi provocarile din agricultura sau administratie, femeile sustin ca se descurca perfect si n-au nevoie de niciun ajutor 'extern'. Chiar si in aceste conditii, fetele sufera fara parteneri si multe dintre ele isi cauta barbati care sa accepte stilul de viata complet diferit fata de orice alt loc din lume.

"Toate visam sa ne indragostim si sa ne casatorim. Dar nu vrem sa plecam de aici, din orasul nostru. Uneori doar asta e solutia ca sa ne gasim soti", explica Nelma, o localnica.