Sarah Dumitrescu (22 ani) a ales să îmbrățișeze meseria tatălui său, Tiberiu Dumitrescu. Așa că de mai bine de un deceniu, tănără practică baschetul profesionist. Cu toate că este concentrară pe carieră, Sarah a mărturisit că sportul o împiedică să aibă o relație de dragoste.

„Nu stau deloc bine cu dragostea. Deocamdată nu am niciun iubit. Nici nu am nevoie. Dragostea nu se prea înțelege cu sportul de performanță. Este foarte greu să găsesc pe cineva care să îmi înțeleagă programul, să înțeleagă ce fac și cât de mult timp necesită ceea ce fac, să fie și el ok.

Deocamdată nu am găsit pe cineva care să îmi placă și să mă și înțeleagă, dar încă mai sper”, a declarat Sarah Dumitrescu pentru Fanatik.

Până la a-și găsi sufletul pereche, Anamaria Prodan (49 ani) are să-i dea niște sfaturi fiicei sale. Impresarul FIFA îi recomandă să își aleagă un bărbat care să aibă aceleași calități pe care le caută și ea, după despărțirea de Laurențiu Reghecampf (46 ani), pentru a putea fi fericită.

„I-am zis că trebuie să își găsească un bărbat care să o respecte. Care să nu caute distracții în altă parte. Care să o facă fericită cu adevărat și care să o iubească.

I-am spus că iubitul ei trebuie să fie realizat. De fapt, i-am zis că bărbatul potrivit este cel pe care eu îl tot descriu: acela care, atunci când intră undeva, se face liniște. Un om care e respectat și știe să respecte”, a spus Anamaria Prodan, pentru aceeași sursă.

Sarah Dumitrescu va reprezenta România la Campionatul Mondial de baschet

„Mă pregătesc pentru mondiale. Am ales să reprezint, încă de la 18 ani, România. Familia mea este aici, am jucat pentru lotul României de când sunt mică, de la 12 ani, și am ales să continui așa. Tatăl meu este alături de mine tot timpul. El mă îndrumă, mă susține.

Amândoi am decis că România trebuie ajutată, sunt totuși niște competiții foarte importante pentru țara noastră, vorbim de mondialul de 3 la 3. Mondialul se ține la Constanța, la sfârșitul verii. Acum joc extremă, dar pot juca orice”, a precizat Sarah Dumitrescu.