Anamaria Prodan (50 ani) s-a alăturat „trend-ului” și și-a deschis un podcast. Agentul a ajuns la al treilea episod, în care a avut un invitat cu totul și cu totul special, pe fiica sa mai mică, Sarah, care este și sportivă de performanță.

Tânăra a evoluat în SUA, acolo unde a studiat, și și-a început și cariera în baschet, iar în prezent joacă în România. Sarah a trecut prin perioade dificile de absențe provocate de accidentări, însă acum face parte din lotul lui Sepsi-SIC.

Sarah Dumitrescu: „Mereu am avut banii controlați! Veneau copii din China cu 3.000 - 4.000 de dolari în conturi”

Vorbind de perioada petrecută în Statele Unite, dar și despre „greutatea” numelui său, Sarah a dezvăluit ce sumă de bani îi trimitea Anamaria Prodan lunar.

„Mereu când mă întâlnește o persoană nouă, mă întreabă: `Mama ta ți-a dat mulți bani de-a lungul timpului?`. Eu le zic mereu că nu primeam mulți bani să ies sau să plec în vacanțe singură. Un copil nu înțelege valoarea banului atunci și nu ne aruncai banii.

Noi mereu am avut bani controlați, am avut carduri unde mama ne punea bani. Mereu îmi trimiteai 200-300 de dolari și mereu îmi rămâneau bani. Veneau copii din China cu mulți bani, în conturi aveau 3.000-4.000 de dolari și mă întrebam de ce eu nu am, cu toate că mama mea avea”, a declarat Sarah Dumitrescu în cadrul podcast-ului mamei sale.