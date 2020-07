Soferul de Uber care planuia un atentat terorist a fost prins! Dezvaluiri cutremuratoare: planuia sa decapiteze oameni la un mare muzeu

Politistii au intervenit la timp si l-au arestat!

Mohiussnnath Chowdhury, 28 de ani, avea 3 tinte majore pentru viitorul apropiat: Muzeul Madame Tussauds, parada gay si un autobuz turistic supraetajat. Chowdhury voia sa atace in numele ISIS si fusese antrenat sa foloseasca tehnici pentru decapitarea 'necredinciosilor'. De asemenea, voia sa-si procure armament si se gandea si la varianta de a intra in multime cu o masina de mari dimensiuni. Jihadistul a fost condamnat la inchisoare pe viata sub acuzatia de terorism!

Sofer de Uber, Chowdhury visa la momentul in care va deveni 'martir'. Tanarul in varsta de 28 de ani mai fusese acuzat ca l-a atacat cu sabia pe un politist in fata Buckingham Palace, insa a scapat de condamnare. Chowdhury s-a 'pregatit' pentru decapitari si planuia sa isi cumpere armament de pe piata neagra. Din fericire, politistii sub acoperire i-au aflat planurile si l-au arestat in urma unei operatiuni care a durat 5 luni!